AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 4,1 Prozent auf 25,00 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 24,72 EUR. Mit einem Wert von 25,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 465.617 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 32,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 22,38 Prozent wieder erreichen. Bei 15,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 64,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,75 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,87 EUR – ein Plus von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 67,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 28.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 27.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,840 EUR je Aktie belaufen.

