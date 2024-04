AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 22,22 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 22,22 EUR ab. Bei 21,38 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.917.376 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,52 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,405 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,02 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 29.02.2024. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 25.04.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,28 EUR je Aktie.

