AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE haussiert am Donnerstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,7 Prozent auf 9,85 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 9,85 EUR nach oben. Bei 10,19 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 510.573 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,18 EUR. 145,48 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 16,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,203 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,83 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent auf 226,74 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 214,21 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,722 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Hot Stocks heute: Update: Trade der Woche - Aktie in der Besprechung: Bayer, AIXTRON und Iveco