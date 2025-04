AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit sattem Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,0 Prozent auf 9,79 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,0 Prozent auf 9,79 EUR. Bei 10,19 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 673.297 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 24,18 EUR markierte der Titel am 17.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 147,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,203 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,83 EUR.

Am 27.02.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,74 Mio. EUR – ein Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,722 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

