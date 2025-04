AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zündet am Donnerstagvormittag Kursrakete

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,0 Prozent auf 10,06 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 9,0 Prozent auf 10,06 EUR zu. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 10,18 EUR zu. Mit einem Wert von 10,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.254 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.05.2024 erreicht. Gewinne von 140,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,203 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,83 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 27.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,74 Mio. EUR – ein Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 30.04.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,722 EUR im Jahr 2025 aus.

