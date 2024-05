AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 22,05 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 22,05 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 21,80 EUR. Bei 22,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 344.564 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 44,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (21,29 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,397 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,91 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,23 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,22 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

