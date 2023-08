AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 34,88 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 34,88 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 156.262 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Gewinne von 5,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2022 bei 22,33 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 35,98 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00 EUR an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,48 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 173,50 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

