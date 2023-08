AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 34,72 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 34,72 EUR nach oben. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 35,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 241.500 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 35,69 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,00 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,48 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 173,50 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AIXTRON SE eingefahren

AIXTRON-Aktie springt zweistellig an: AIXTRON steigert Umsatz und Gewinn deutlich und erhöht Prognose