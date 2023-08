AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 34,79 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 34,79 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,63 EUR. Bisher wurden heute 4.807 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 36,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,01 Prozent hinzugewinnen. Am 07.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,81 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,00 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 27.07.2023 vor. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,50 EUR – ein Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 102,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.10.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,29 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AIXTRON SE eingefahren

AIXTRON-Aktie springt zweistellig an: AIXTRON steigert Umsatz und Gewinn deutlich und erhöht Prognose