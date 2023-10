AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteidigt am Mittag Tendenz

So bewegt sich AIXTRON SE

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 32,24 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 32,24 EUR an der Tafel. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,50 EUR an. Bei 31,10 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,50 EUR. Bisher wurden heute 255.842 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 37,20 EUR. Gewinne von 15,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,76 EUR am 14.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 26,30 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 41,20 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 173,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102,48 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

