AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagmittag weit abgeschlagen

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,7 Prozent auf 13,38 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,7 Prozent auf 13,38 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,34 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 412.229 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,71 EUR an. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 19,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 58,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,179 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,41 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 131,78 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,720 EUR in den Büchern stehen haben wird.

