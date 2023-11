AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich AIXTRON SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 27,91 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 27,91 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 27,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,81 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 129.426 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 37,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 33,29 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 24,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,60 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 165,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,87 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

