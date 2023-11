AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 27,67 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 27,67 EUR abwärts. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,51 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,81 EUR. Zuletzt wechselten 5.897 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 34,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 40,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 26.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2025 erwartet.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

