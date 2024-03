AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Montagmittag ab

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 25,77 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 25,77 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 25,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 255.047 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Gewinne von 54,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 5,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,310 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,401 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,35 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 165,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

