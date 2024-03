AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 25,54 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 25,54 EUR abwärts. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 25,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 421.964 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,19 Prozent. Bei 24,40 EUR fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,401 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,35 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

