AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Montagvormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 26,07 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 26,07 EUR. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 25,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,85 EUR. Bisher wurden heute 79.285 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,01 Prozent. Bei 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 6,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,401 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 36,35 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Freitagshandels

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt zum Handelsende ab

Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell