AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Um 15:51 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 31,31 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 31,44 EUR. Bei 30,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 139.451 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,79 Prozent. Bei 20,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 56,55 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,50 EUR an.

Am 27.10.2022 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 67,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 88,87 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,24 EUR je Aktie belaufen.

