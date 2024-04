AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag freundlich

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 22,21 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 22,21 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 22,39 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,01 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 272.950 Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 79,60 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 3,74 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,405 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,02 EUR.

Am 29.02.2024 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 141,01 Prozent auf 214,18 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,29 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

AIXTRON-Aktie unter Druck: Sorgen über Marktanteilsverluste belasten