AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 22,33 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 22,33 EUR nach oben. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 22,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 581.174 Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. Mit einem Zuwachs von 78,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2024 bei 21,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,25 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,405 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 35,02 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 29.02.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 141,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 214,18 EUR im Vergleich zu 88,87 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

