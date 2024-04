Kursverlauf

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag gefragt

11.04.24 09:24 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 22,16 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 22,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 22,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.428 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer. Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2024 auf bis zu 21,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,52 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,405 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,400 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,02 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus. Am 29.02.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 88,87 EUR ausgewiesen worden waren. Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie Handel in Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter AIXTRON-Aktie unter Druck: Sorgen über Marktanteilsverluste belasten

