AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 15:51 Uhr 2,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 9,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,82 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 258.747 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 59,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 13,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,203 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,83 EUR.

Am 27.02.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 214,21 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 226,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.04.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,722 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

