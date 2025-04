AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Vormittag nordwärts

Kurs der AIXTRON SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 9,92 EUR nach oben.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 9,92 EUR. Bei 9,96 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,82 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.913 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.05.2024 auf bis zu 24,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 143,75 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 17,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,203 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,83 EUR.

Am 27.02.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 226,74 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 214,21 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,722 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

