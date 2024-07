AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 21,60 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 21,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 21,11 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,94 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 243.851 Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 84,68 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,88 EUR am 02.07.2024. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 20,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,377 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,27 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,11 EUR je Aktie.

