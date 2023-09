AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag fester

So bewegt sich AIXTRON SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 36,59 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 36,59 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 36,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,00 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.893 Stück gehandelt.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 1,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,62 EUR am 04.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 173,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,48 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.10.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

