AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Vormittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 36,08 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 36,08 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,19 EUR zu. Bei 36,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 6.389 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,10 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,53 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 27.07.2023. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,50 EUR – ein Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 102,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

