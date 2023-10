AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Mittwochnachmittag ab

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 31,32 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 31,32 EUR ab. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 30,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 231.428 Stück.

Bei 37,20 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 15,81 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,76 EUR ab. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 24,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,20 EUR an.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 102,48 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

