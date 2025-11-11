AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag billiger

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 17,41 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 17,41 EUR nach. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,18 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,40 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 282.712 Stück gehandelt.

Am 06.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 105,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,168 EUR aus. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,70 EUR.

Am 30.10.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 119,56 Mio. EUR im Vergleich zu 156,33 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AIXTRON SE am 26.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,668 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

