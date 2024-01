AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 33,24 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 33,24 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,29 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 132.902 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 20,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,90 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 26.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

