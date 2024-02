AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Montagmittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 34,71 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 34,71 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 34,84 EUR. Bei 34,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.621 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 12,99 Prozent niedriger. Bei 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,70 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2022 mit 0,310 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,421 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,90 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 165,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,87 EUR umgesetzt.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

