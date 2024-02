AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der AIXTRON SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 34,53 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 34,53 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 34,84 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 34,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 84.302 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2023 auf bis zu 24,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,34 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,310 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,421 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,90 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 26.10.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 88,87 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt letztendlich im Minus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker

Handel in Frankfurt: MDAX mit Kursplus