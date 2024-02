AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 34,71 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 34,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 34,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 4.121 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 14,92 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,40 EUR am 28.04.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,70 Prozent.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,421 EUR belaufen. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 38,90 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 165,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,87 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.03.2025 dürfte AIXTRON SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

