AIXTRON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 13,41 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 13,41 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,41 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,69 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.091 AIXTRON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2024 auf bis zu 36,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 62,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,69 EUR. Mit Abgaben von 5,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,381 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 18,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 31.10.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,25 Prozent auf 156,33 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

