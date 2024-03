AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag kaum bewegt

AIXTRON SE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der AIXTRON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,42 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der AIXTRON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,42 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,75 EUR an. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 25,30 EUR. Mit einem Wert von 25,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 164.681 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 24,40 EUR fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,01 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,401 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,35 EUR an.

Am 26.10.2023 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 165,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 88,87 EUR umsetzen können.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Aktie aus.

