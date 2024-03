AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 25,73 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 09:07 Uhr 1,2 Prozent. Bei 25,74 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 25,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.051 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). 55,03 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,310 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,401 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,35 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte AIXTRON SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in Grün

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

XETRA-Handel MDAX liegt im Minus