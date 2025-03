AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Mittwochnachmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 11,60 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 11,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 11,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 364.055 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 133,10 Prozent hinzugewinnen. Am 28.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR ab. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 4,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,342 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 16,26 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 27.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 226,74 Mio. EUR im Vergleich zu 214,21 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. AIXTRON SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,734 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

