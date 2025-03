Aktie im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE macht am Mittwochvormittag Boden gut

12.03.25 09:24 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 11,88 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 11,88 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,89 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.851 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 27,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 127,61 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.02.2025 bei 11,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,342 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus. Am 27.02.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 226,74 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 214,21 Mio. EUR umgesetzt worden waren. AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,734 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels schwächer Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter

