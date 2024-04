AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Mittag nach

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 22,39 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 22,39 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,31 EUR aus. Bei 22,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 200.902 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 78,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Bei 21,38 EUR fiel das Papier am 10.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,405 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,02 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 29.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 141,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 214,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte AIXTRON SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

TecDAX aktuell: TecDAX fällt letztendlich

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags