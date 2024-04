AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 23,01 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 23,01 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 23,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,70 EUR. Bisher wurden heute 18.741 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 73,36 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.04.2024 erreicht. Abschläge von 7,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,405 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,02 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 165,00 EUR im Vergleich zu 88,87 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

