AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Mittag kräftig

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,7 Prozent auf 29,89 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 5,7 Prozent im Plus bei 29,89 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,94 EUR. Bei 28,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 370.137 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,21 EUR) erklomm das Papier am 01.12.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,76 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 36,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 77,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 88,59 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte AIXTRON SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,23 EUR fest.

