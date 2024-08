AIXTRON SE im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag stärker

12.08.24 09:22 Uhr

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 18,81 EUR.

Wer­bung

Um 09:06 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 18,81 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 18,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,78 EUR. Zuletzt wechselten 7.591 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 112,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 02.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,95 Prozent. Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,388 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,70 EUR an. Am 25.07.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,36 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 31.10.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.10.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Gewinne MDAX aktuell: MDAX gibt am Nachmittag nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: AIXTRON SE