AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 35,93 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 35,93 EUR. Bei 35,98 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 35,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 26.372 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 37,20 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 3,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 23,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 173,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 102,48 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

