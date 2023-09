AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Nachmittag ins Plus

AIXTRON SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 36,26 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 36,26 EUR. Mit einem Wert von 35,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 93.582 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 37,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (23,62 EUR). Mit einem Kursverlust von 34,86 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,20 EUR.

Am 27.07.2023 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102,48 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte AIXTRON SE am 26.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

