AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verliert am Donnerstagmittag

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 31,24 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 31,24 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,17 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.864 AIXTRON SE-Aktien.

Am 24.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 37,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 19,08 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 23,76 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 23,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.07.2023. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173,50 EUR umgesetzt, gegenüber 102,48 EUR im Vorjahreszeitraum.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

