AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 31,55 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 09:05 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 31,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.834 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,91 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 23,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 32,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,20 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,48 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

