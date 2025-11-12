AIXTRON SE Aktie News: Hausse bei AIXTRON SE am Mittwochmittag

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 10,2 Prozent auf 19,19 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 10,2 Prozent auf 19,19 EUR zu. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,19 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 18,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 885.582 AIXTRON SE-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,19 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 55,96 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,168 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,70 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 119,56 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. AIXTRON SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,669 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

