AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE steigt am Mittwochnachmittag stark
Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 13,9 Prozent auf 19,82 EUR nach oben.
Um 15:53 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 13,9 Prozent auf 19,82 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 20,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.128.933 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 20,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 1,61 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 57,37 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,168 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,70 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 119,56 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,669 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|AIXTRON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.2025
|AIXTRON SE Overweight
|Barclays Capital
|04.11.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|AIXTRON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.2025
|AIXTRON SE Overweight
|Barclays Capital
|31.10.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|05.03.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|29.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|14.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
