AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag kräftig

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 8,0 Prozent im Plus bei 18,80 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,0 Prozent auf 18,80 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 18,90 EUR. Bei 18,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 263.256 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 0,51 Prozent zulegen. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,168 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,70 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,27 EUR je Aktie verdient. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119,56 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,669 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

