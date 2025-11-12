AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag kräftig
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 8,0 Prozent im Plus bei 18,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,0 Prozent auf 18,80 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 18,90 EUR. Bei 18,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 263.256 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 0,51 Prozent zulegen. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,168 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,70 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.
AIXTRON SE gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,27 EUR je Aktie verdient. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119,56 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,669 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie
AIXTRON-Aktie korrigiert nach Rallye - Analysten senken Kursziel
Aixtron: Eine Spekulation mit hohem Risiko
TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: AIXTRON SE
Nachrichten zu AIXTRON SE
Analysen zu AIXTRON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|AIXTRON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.2025
|AIXTRON SE Overweight
|Barclays Capital
|04.11.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|AIXTRON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.2025
|AIXTRON SE Overweight
|Barclays Capital
|31.10.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|05.03.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|29.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|14.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen