AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag mit sattem Kursplus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,0 Prozent auf 38,22 EUR zu.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,0 Prozent auf 38,22 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 39,16 EUR. Bei 36,63 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 783.289 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 2,46 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 24,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 36,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,60 EUR aus.

Am 26.10.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 165,00 EUR umgesetzt, gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

