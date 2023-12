AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Nachmittag kräftig

So bewegt sich AIXTRON SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,3 Prozent auf 38,72 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,3 Prozent auf 38,72 EUR nach oben. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,63 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.062.708 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,98 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,60 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 26.10.2023 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2025.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

