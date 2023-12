AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

AIXTRON SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,0 Prozent auf 37,87 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 5,0 Prozent auf 37,87 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 37,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,63 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 123.768 Stück gehandelt.

Bei 37,87 EUR erreichte der Titel am 12.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (24,40 EUR). Abschläge von 35,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,60 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 26.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 165,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 88,87 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 29.02.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 04.03.2025 dürfte AIXTRON SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,25 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

